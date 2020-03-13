Ученые рассказали, при какой температуре лучше всего распространяется коронавирус

Пекин, 13 марта. Ученые из университета Сунь Ятсена (город Чжуншань, КНР) изучили особенности распространения вызываемой вирусом SARS-CoV-2 инфекции COVID-19 и пришли к выводу, что для передачи патогена идеально подходят влажность 35–50% и температура от 5 до 8,72 градуса тепла.

Специалисты проанализировали период с 20 января по 4 февраля текущего года, когда в Китае и еще 26 странах мира было зарегистрировано 24 139 подтвержденных случаев заболевания. Выходцами из провинции Хубэй оказались 68,01% пациентов. Авторы исследования приняли во внимание инкубационный период SARS-CoV-2 и постепенно вводившиеся в разных городах карантинные меры.

В результате эксперты рассказали, что активность SARS-CoV-2 шла на спад, как только температура превышала 8,72 градусов тепла. При 30 градусах его инфекционная скорость падала к нулю. Эксперты отмечают, что в средней полосе России рано наступившая весна может создать практически идеальные условия для распространения инфекции.

Вспышку вызванной коронавирусом пневмонии китайские власти зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй в конце 2019 года. На данный момент, ранее неизвестным заболеванием уже заражено более 132 тыс. человек в 114 странах. Жертвами вируса стали более 4,9 тыс. человек.

В четверг шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России. Всего, по последним данным, в РФ зарегистрировано 34 случая заражения COVID-19, сообщает «Газета.ру».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшие дни и недели специалисты организации ожидают увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.