Биткоин впервые с апреля прошлого года упал ниже отметки в $5 тысяч

Москва, 13 марта. Стоимость биткона опустилась на более чем 30%. Впервые с апреля 2019 года стоимость популярной криптовалюты упала ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов.

К 03.23 по московскому времени биткоин упал в цене на 38,09%. Стоимость криптовалюты составила 4891 доллар, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену биткоина по 20 различным биржам. При этом, на другой площадке Binance данная криптовалюта упала в цене сразу на 39,56%, до 4783 долларов, сообщает РИА Новости.

Напомним, еще в начале февраля 2020 года цена биткоина превысила 10 тысяч долларов. Рост наметился с октября 2019 года. Однако, уже к 12 марта самая популярная в мире криптовалюта опустилась ниже отметки в 6 тысяч долларов. Эксперты объяснили происходящие изменения тем, что институциональные инвесторы на фоне глобального падения индексов ликвидируют свои позиции, писала «Газета.ru».

В понедельник, 9 марта, на международных торгах Forex курс доллара превысил 73 рубля, а евро 83 рубля. Падение произошло на фоне безуспешных переговоров в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия настаивала на снижении производственных мощностей в связи с распространением коронавируса. Против этого выступили Россия и Казахстан.