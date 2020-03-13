Захарова прокомментировала срыв презентации по Донбассу в Киеве

Киев, 13 марта. Националисты сорвали презентацию «Национальной платформы примирения и единства в Донбассе», несмотря на выдвигавшиеся ее участниками обвинения в адрес России. Об этом в пятницу написала на своей странице в соцсети Facebook представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель дипведомства отметила, что разногласия оказались сильнее обвинений в адрес России и не дали участникам мероприятия возможности избежать столкновения.

«Обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала — взаимных оскорблений и драки», — прокомментировала срыв презентации Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что презентация закончилась нападением на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо, которого участники столкновения толкнули в спину и сбили с ног. Захарова подчеркнула, что украинская полиция при этом в очередной раз показала свою «абсолютную никчемность».

Украинские радикалы в четверг напали на советника главы СНБО во время пресс-конференции по Донбассу. Примерно через 30 минут после начала мероприятия один из националистов оскорбил Сивохо, назвав его предателем. Словесная перепалка длилась несколько минут, сообщает «Газета.ру».

Так как радикалы кричали и не давали говорить выступающим, ведущий объявил о завершении конференции. После этого националисты обступили советника главы СНБО и прижали к стенке. Сивохо начали грубо толкать к выходу, облили водой, продолжая выкрикивать оскорбления.

В итоге советник секретаря СНБО не смог удержаться на ногах и упал. После этого он поднялся и вышел из здания. Охрана также вывела организатора конференции.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал правоохранительные органы Украины наказать виновных. Полиция уже начала расследование инцидента и задержала 15 националистов.