Аналитик Goldman Sachs спрогнозировал стабилизацию рубля в ближайшие два года

Москва, 13 марта. Аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф заявил, что курс рубля будет следовать за динамикой цен на нефть марки Brent. Поэтому после провала к 75 рублям за доллар, валюта должна постепенно вернуться к прежней отметке в 61 рубль. Произойдет это в ближайшие два года, считает эксперт.

«Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет», – цитирует Клеменса Графа РИА Новости.

Экономист также отметил, что при данном сценарии рубль сначала опустится до отметки в 75 рублей за доллар. На этом уровне он будет удерживаться на протяжении второго и третьего квартала 2020 года. Однако в течение следующих 12 месяцев должен возобновиться рост до 69 рублей, а после до 61 рубля.

Напомним, данная ситуация со стоимостью российской валюты сложилась в понедельник, 9 марта. На международных торгах Forex курс доллара превысил 73 рубля, а евро 83 рубля. Падение произошло на фоне безуспешных переговоров в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия настаивала на снижении производственных мощностей в связи с распространением коронавируса. Против этого выступили Россия и Казахстан.