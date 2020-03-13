Более 50 домов остались без тепла и воды в Иркутской области 

Иркутск, 13 марта. Отключение отопления и холодной воды произошло в 53 жилых домах в городе Слюдянка Иркутской области из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным спасателей, аварийное отключение теплоснабжения и холодного водоснабжения в Слюдянке произошло в 6.57 по иркутскому времени (11.57 по московскому).

«Под отключение попало 53 многоквартирных жилых дома», — сообщили в МЧС.

Сейчас в Иркутске столбики термометров показывают минус 7 градусов, без осадков, при ветре скоростью до 8 м/с.