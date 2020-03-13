Токио, 13 марта. Японская биржа на фоне новостей по коронавирусу открылась провалом на 8,5%.

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу вновь отметился падением на фоне пандемии коронавируса COVID-19 и биржевого краха в США.

В первые минуты открытия торгов Nikkei 225 снизился на 8,5%.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. В частности, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта, а после официального закрытия понизился до 9,99%. Такое резкое падение зафиксировано впервые после 1987 года.

Аналитики RT сообщали, что в этом году глобальная экономика может замедлиться рекордно за последние 12 лет. Финансовые потери мирового ВВП от коронавируса уже достигли 50 млрд долларов, а по итогам года могут увеличиться до 1 трлн долларов.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя убытки мировой экономики от коронавируса, отметил, что «ничего подобного после «испанки» мир еще не знал», и нас ждут очень «серьезные и долгосрочные» последствия.