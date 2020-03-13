Гаспарян усомнился в шансах песни Uno группы Little Big победить на Евровидении

Москва, 13 марта. Песня Uno, с которой российская группа Little Big отправится на Евровидение в Нидерландах, имеет шансы стать заметной на конкурсе, но едва ли она одержит победу. С таким заявлением выступил музыкальный критик Артур Гаспарян.

Премьера клипа на песню Uno состоялась в этот четверг в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она исполняется на английском языке со счетом на испанском в припеве. Атмосфера клипа выдержана стилистике семидесятых годов.

«Я не вижу эту песню как песню-победителя даже при том, что она рефлектирует на все тренды, требования и стандарты того, что называется «евровидийным» номером. Но она может войти в список заметных номеров, которые будут представлены в этом году на Евровидении», — заявил Гаспарян.

По словам критика, в пользу Little Big может сыграть уже приобретенная группой известность за рубежом. Он провел параллель с выступлением группы «Тату» на Евровидении 2003 года, пишет «Газета.ру».

Группа Little Big была образована в 2013 году. По словам музыкантов, они не планировали зарабатывать творчеством, а просто сняли клип к 1 апреля, но видео случайно «выстрелило». В 2018 году видеоклип коллектива на песню Skibidi стал одним из самых значимых событий в российском шоу-бизнесе, набрав рекордное количество просмотров на YouTube — более 10 млн всего за три месяца, пишет газета «Известия».

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме под слоганом «Open Up» — «Откройся». Полуфиналы конкурса состоятся 12 и 14 мая, финальное выступление артистов запланировано на 16 мая.