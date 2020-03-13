Пушков предупредил о «серьезных и долгосрочных» последствиях эпидемии коронавируса

Москва, 13 марта. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заявления о том, что паника из-за коронавируса COVID-19 намеренно раздувается. Сенатор подчеркнул, что от подобной эпидемии никто не выигрывает, мир теряет миллиарды.

В своем микроблоге в Twitter Пушков обратил внимание на обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации, в котором он заявил, что «эпидемия коронавируса стала самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции за столетие».

По мнению российского сенатора, это «вполне реалистическая оценка». Пушков подчеркивает, что «ничего подобного после «испанки» мир еще не знал», и нас ждут очень «серьезные и долгосрочные» последствия.

«Еще недавно приходилось слышать шуточки о коронавирусе как обычном гриппе и как о раздутой истории. Глупость или заблуждение. Фондовая биржа США рухнула так, как не рушилась с 1987. Теория заговора фармацевтов — глупость. Никто не выигрывает от эпидемии, а мир теряет миллиарды», — написал Пушков.

Ранее аналитики RT сообщали, что в этом году глобальная экономика может замедлиться рекордно за последние 12 лет. Финансовые потери мирового ВВП от коронавируса уже достигли 50 млрд долларов, а по итогам года могут увеличиться до 1 трлн долларов. На фоне распространения заболевания производство в Китае рекордно упало, что привело к многомиллиардным убыткам партнеров азиатской республики. Больше всего денег потеряли страны Евросоюза, США, Япония и Южная Корея. МВФ и Всемирный банк уже заявили о готовности выделить средства на борьбу с последствиями коронавируса.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может серьезно повлиять на мировую экономику. Как передавала «Газета.ру», Песков отметил, что глобальная экономическая рецессия «может быть где-то на горизонте».