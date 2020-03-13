Пентагон подтвердил нанесение ударов по складам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке

Вашингтон, 13 марта. ВВС США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием, которые принадлежали группировке «Катаиб Хезболла» в Ираке. Как заявили в Пентагоне, это стало ответом на ракетные удары по базе возглавляемой США коалиции «Аль-Таджи».

«Ранее этим вечером США провели оборонительные точечные удары против объектов «Катаиб Хезболла» в Ираке. Эти удары были нацелены на пять складов с вооружениями», — сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

В Пентагоне заявили, что на этих складах хранилось вооружение, которое применялось для нападения на силы коалиции. Пресс-служба Минобороны США подчеркнула, что американские силы ответят на любые нападения на своих военнослужащих как в Ираке, так и в регионе.

Обстрел американской базы «Аль-Таджи» произошел вечером в среду, когда на ее территорию упали около пятнадцати небольших ракет. В результате нападения погибли два американских военных и один британский, еще двенадцать человек получили ранения. По информации командования коалиции, самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.

Американские войска уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, все глубже погружая регион в хаос и военные конфликты. Одним из недавних следствий американской политики на Ближнем востоке стало убийство силами США иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшее за этим крушение украинского «Боинга» над Ираном из-за американской провокации. Уставший от разрушительного присутствия США Ирак, а также его соседи последовательно призывают американцев покинуть регион, чтобы ближневосточные страны наконец смогли сконцентрироваться на восстановлении урона, нанесенного американской политикой.