Два случая коронавируса обнаружены у прибывших в Израиль из Москвы туристов

Тель-Авив, 13 марта. Два случая заражения коронавирусом были обнаружены у туристов, которые прилетели из Москвы в Израиль. Об этом сообщает министерство здравоохранения Израиля.

«Пациенты с коронавирусом 92 и 98 – туристы, которые прибыли в Израиль в рамках организованного тура. Они прибыли в Израиль 3 марта рейсом из Москвы в Тель-Авив SU502 [регулярный рейс компании «Аэрофлот»]», — говорится в сообщении.

Как сообщается, туристы проживали в гостиницах Тель-Авива и Иерусалима, а также посещали города Ашдод и Акко, Мертвое море, кратер Мицпе-Рамон и кибуц Миром-Голан на оккупированных Израилем Голанских высотах. 10 марта они побывали в ресторане Social club в Тель-Авиве. Отметим, что гражданство туристов в ведомстве указывать не стали.

Сейчас в Израиле зафиксировано 109 случаев заражения новым коронавирусом. Три человека выздоровели, смертей от новой инфекции пока не зарегистрировано. Ранее в четверг вступило в силу предписание израильского Минздрава об обязательном двухнедельном карантине для всех иностранцев, прибывающих в Израиль, пишет газета «Известия».

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За первые два месяца инфекция распространилась за пределы материкового Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Согласно последним данным, коронавирус COVID-19 подтвержден у более 120 тысяч пациентов, скончались более четырех тысяч человек, вылечились — более 65 тысяч, передавала «Газета.ру».