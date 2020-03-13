В Бельгии отменили все массовые мероприятия и ввели общенациональный карантин

Брюссель, 13 марта. Правительство Бельгии объявило жесткий общенациональный карантин до 3 апреля, мобилизацию системы здравоохранения и экстренную эпидемиологическую готовность. Об этом по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности на пресс-конференции в четверг заявила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.

В полном объеме в стране продолжат работать только экстренные службы, медицинские учреждения, магазины и транспорт.

«Бельгия перешла на федеральный уровень кризисного управления. Вводится общегосударственный карантин — отмена всех массовых мероприятий: спортивных, культурных, фольклорных, независимо от того, являются ли они частными или публичными, вне зависимости от их численности», — заявила Вильмес.

Закрыты будут кафе, рестораны, культурные и учебные заведения. Компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому, учащиеся переводятся на дистанционное обучение.

По словам Вильмес, школы постараются организовать прием детей из семей, где за ними в течение дня могут присматривать только входящие в основную группу риска по коронавирусу пожилые люди.

В больницах Бельгии введен в действие план подготовки к экстренной эпидемиологической ситуации. Они отложат все несрочные операции и госпитализации и выпишут пациентов, способных завершить лечение на дому, чтобы освободить места. Утвержден список из около 100 больниц, которые будут специализироваться на лечении зараженных коронавирусом.

Также в лимитированном режиме больницы будут снабжаться медицинскими масками и прочими санитарными средствами, которые исчезли из свободной продажи в начале февраля.

Общее количество зараженных в Бельгии выросло в четверг на 85 человек, достигнув показателя в 399 человек, трое заразившихся умерли.

Первые сообщения о вызванной неизвестным ранее вирусом пневмонии в Китае появились в декабре прошлого года. Позже выяснилось, что у жителей китайского города Ухань выявлен коронавирус нового типа. В январе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного масштаба, а позже объявила пандемию, сообщила «Газета.ру».

В настоящее время известно о более чем 127 тысячах случаях заражения коронавирусом по всему миру. От осложнений умерли свыше 4700 человек, 68595 пациентов выздоровели.