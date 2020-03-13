Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом

Хельсинки, 13 марта. Президент Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил Россию за меры, принимаемые страной в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

«Приятно осознавать, что Россия предпринимает все попытки для предотвращения распространения вируса... в том числе недопущению проникновения вируса в Финляндию. По моему мнению, Россия серьезно относится к данной проблеме», — Ниинисте в интервью YLE, поблагодарив Москву за действенные меры.

Глава государства также положительно оценил проверки температуры, которые проводятся российской стороной в поездах Allegro, курсирующими между Петербургом и Хельсинки.

Днем ранее сообщалось, что в Финляндии зафиксировано 65 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце 2019 года, когда власти КНР зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань провинции Хубэй. На данный момент, ранее неизвестным заболеванием уже заражено более 127 тыс. человек в 114 странах. Жертвами вируса стали более 4,7 тыс. человек, передает «Газета.ру».

В четверг шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в России за прошедшие сутки. Всего, по последним данным, в РФ зарегистрировано 34 случая заражения COVID-19, передавал RT.

Отметим, в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что армия США могли завезти коронавирус в Ухань. Таким образом, Чжао Лицзянь отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал, что в США у нескольких людей, которые скончались, как предполагалось ранее, от гриппа, нашли коронавирус после смерти.