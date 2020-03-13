Рудковская оценила песню Little Big для Евровидения

Москва, 13 марта. Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская оценила новую песню группы Little Big, с которой россияне будут выступать на международном конкурсе Евровидение-2020. По мнению Рудковской, новой композиции не хватает «хитовости», однако это не лишает группу шанса на успех.

«Конечно, я ожидала большего, потому что у Little Big есть потрясающие суперхиты, и мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой «боевичок», – цитирует Рудковскую ТАСС.

Продюсер также отметила, что трек вышел модным, в стилистике, присущей Little Big. По мнению Рудковской, россияне обязательно будут фаворитами конкурса, поскольку их уже знают и любят слушатели в западных странах. Кроме того, как отмечает продюсер, Нидерланды как раз подходят под эту группу.

Новая песня Uno, с которой музыканты поедут на конкурс, была представлена в четверг. Она исполняется на английском языке, и по мнению Рудковской, это правильный шаг.

«Пока единственным победителем конкурса из России стал Дима Билан, и он пел на английском языке. Мало какие страны, которые смотрят этот конкурс, говорят по-русски», – объясняет она.

По мнению продюсера, на Евровидении можно петь и на родном языке, однако формат является международным. И если исполнитель хочет донести какую-то мысль до слушателей, они должны понимать, о чем идет речь в песне, считает Рудковская.

Напомним, ранее солист Little Big Илья Прусикин рассказал, что группа не ожидала положительного ответа на их заявку на международный конкурс Евровидение. Как объяснил фронтмен, музыканты решили подать ее «по приколу», а сама песня писалась вовсе не для выступления, а для альбома, пишет «Газета.ru».