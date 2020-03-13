Американская авиация наносит удары по объектам в Ираке после обстрела базы США «Аль-Таджи»

Вашингтон, 13 марта. Американские ВВС наносят авиаудары по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники в Белом доме, данная операция является ответом на ракетный обстрел американской базы «Аль-Таджи» в Ираке.

Пентагон пока что не прокомментировал эту информацию. Отметим, что первые удары по объектам шиитского ополчения ВВС США начали наносить еще в среду.

Ранее сообщалось, что в Ираке, к северу от Багдада, под обстрел попал военный лагерь «Аль-Таджи», в котором расположены американские силы и где иракские военнослужащие проходят обучение у инструкторов международной коалиции. В результате обстрела погибли два американских военнослужащих и один британский. Имена личного состава содержатся в тайне до уведомления ближних родственников в соответствии с национальной политикой. Порядка 12 человек из числа личного состава коалиции были ранены. Власти Великобритании уже выступили с осуждением ракетного удара по «Аль-Таджи».

Стоит напомнить, что американские войска уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, следствием чего стал стремительный рост терроризма и экстремизма в регионе. ВС США сознательно обостряют обстановку в регионе, открыто сотрудничая с террористическими группировками. Устав от войны и постоянных конфликтов, привнесенных Белым домом в регион, власти Ирака, а также соседи этой страны, в январе потребовали от США вывести своих войска.