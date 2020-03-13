Киркоров перенес концерты в Прибалтике из-за пандемии коронавируса

Москва, 13 марта. Народный артист РФ Филипп Киркоров из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенес на октябрь гастроли в Эстонии, Латвии и Литве, которые должны были пройти в середине марта. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

На фоне распространения коронавируса правительство Литвы в четверг приняло решение о временном закрытии школ и других воспитательных учреждений, отмене массовых мероприятий. В Латвии объявлено чрезвычайное положение до 14 апреля. Масса ограничений введены и в Эстонии.

«У Филиппа должны были состояться концерты в Эстонии, Литве и Латвии. В связи со сложившейся ситуацией вынуждены перенести концерты на октябрь», — заявила ТАСС представитель Киркорова.

Шоу артиста должны были пройти в городах Таллин, Рига, Шяуляй, Вильнюс и Клайпеда.

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