Сестра Бузовой устроила ужин при свечах в пустой квартире

Москва, 13 марта. Анна Бузова, сестра знаменитой телеведущей Ольги Бузовой, опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала новую квартиру. Пока она со своим возлюбленным не справила новоселье, однако пара уже успела устроить романтический ужин на полу пустой квартиры без отделки.

Короткое видео, на котором Анна показала подготовку ужина, она опубликовала в четверг. В ролике она призналась, что столкнулась с проблемой. Дело в том, что электричества в новом жилье не оказалось, поэтому пара была вынуждена довольствоваться свечами, однако это лишь создало необходимую атмосферу.

«Романтики много не бывает. Когда еще мы поужинаем в бетонных стенах при свечах? Как думаете, понравился сюрприз?» – задала вопрос подписчика Бузова.

Напомним, ранее певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова показала у себя в Instagram фото с мамой, удивившее ее поклонников. Снимок оказался обработан настолько, что мать исполнительницы стала выглядеть моложе своей дочери, пишет «Газета.ru».