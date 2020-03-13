Премьер-министр Алжира указал на нарушения перемирия в Ливии

Ойо (Конго), 13 марта. В Ливии продолжает нарушаться перемирие, а также эмбарго ООН на поставки оружия, заявил премьер-министр Алжира Абд аль-Азиз Джарад, выступая на Первом заседании Контактной группы Африканского союза (АС) по Ливии, которое проходит в городе Ойо (Республика Конго).

«Алжир с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Ливии, где происходят многократные нарушения перемирия. Продолжаются поставки оружия конфликтующим сторонам, что является очевидным нарушением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию», — заявил алжирский премьер.

Он подчеркнул, что Алжир настаивает на ответственности Совбеза ООН за установление мира и безопасности в Ливии. Для этого, по словам алжирского премьера, необходимо прекратить иностранное вмешательство и поставки оружия сторонам конфликта.

Напомним, в Ливии официально до сих пор действует режим прекращения огня. Однако последний отчет так называемого Правительства национального согласия (ПНС) о наступлении окончательно уничтожил видимость соблюдения перемирия. Так, в начале месяца сообщалось, что боевики объединили фронты военного округа Триполи с Западным и Центральным.

Несмотря на многочисленные нарушения, Ливийская национальная армия (ЛНА) продолжает соблюдать режим тишины, поскольку настроена на мирное политическое урегулирование затяжного кризиса в североафриканском государстве

Следует отметить, что ООН, желая не допустить эскалации ливийского кризиса, ввела в 2011 году запрет на поставки оружия. Однако эмбарго регулярно нарушалось Турцией, решившей с помощью боевиков ПНС реализовать свои геополитические амбиции. На международной конференции в Берлине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела Ливии и подписал соответствующий документ. Вскоре выяснилось, что турецкая сторона не сдержала своих обещаний, продолжив спонсировать террористов ПНС оружием и военной техникой.