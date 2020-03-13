Диетолог Минздрава РФ предупредил об эпидемии ожирения в России

Москва, 13 марта. Более половины всех россиян, старше тридцати лет имеют избыточную массу тела, а 26% – страдают от ожирения. Об этом сообщает официальный сайт министерства здравоохранения России.

«Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, – это ожирение. 55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% – ожирение», — заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Кроме того, он добавил, что у россиян наблюдается дефицит витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

Ранее Минздрав России сообщил о полуторакратном росте числа страдающих от ожирения граждан. По данным ведомства, в 2013 году было зарегистрировано 1,4 миллиона пациентов с таким диагнозом. В 2018 году показатель преодолел отметку уже в два миллиона.

Ожирение связано с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и онкологии. Более того, даже при небольшом избытке веса продолжительность жизни уменьшается на 3–5 лет.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что, по прогнозам ВОЗ, к 2030 году 41% всего населения Земли будет иметь лишний вес. Чтобы бороться с ожирением, в российском ведомстве посоветовали снизить долю фастфуда и рафинированных продуктов в рационе, увеличивать физические нагрузки, а также проводить разъяснительную работу по вопросам культуры питания в школах и на рабочих местах.

В Госдуме РФ уже предложили бороться с ожирением россиян с помощью SMS-рассылки о победах спортсменов.