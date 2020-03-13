56-летний англичанин рассказал, как ему удается выглядеть на 30

Лондон, 13 марта. Житель Великобритании Энди Уилкинсон, бросивший вызов возрасту, рассказал журналистам, как ему удается выглядеть на двадцать лет моложе. В настоящее время мужчине 56 лет, он воспитывает семерых внуков, однако немногие принимают его за дедушку.
По словам Уилкинсона, любой человек способен продлить свою молодость ведя здоровый образ жизни, и меньше нервничая. Он советует тренироваться не более трех раз в неделю, сокращать потребление углеводов по мере старения и чаще напоминать себе, что «все будет хорошо».
«Многие люди в свои двадцать и тридцать лет пишут мне в Instagram, что они стремятся иметь такое же тело в своем возрасте. Это очень лестно. Мне в этом помогает генетика. Но на самом деле нет никакого секрета, кроме тяжелой работы и диеты. Стресс также заставляет организм сильно стареть, поэтому я стараюсь ни о чем не волноваться», – объяснил мужчина изданию Daily Mail.
Кроме того, британец посоветовал всем пить много жидкости. По его мнению, человек может нанести на лицо все кремы мира, однако для хорошей кожи необходима вода.
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В настоящее время Уилкинсон работает личным тренером, ведет блог в социальных сетях и старается мотивировать своих подписчиков на то, что в 50 лет человек может выглядеть молодо и подтянуто.
Напомним, ранее американские исследователи выяснили, что танцы, садоводство и другие физические нагрузки способны защитить пожилых людей от потери объема мозга. Исследователи отмечают общую пользу упражнений для организма и призывают в любом случае уделять им достаточно времени, пишет «Газета.ru».