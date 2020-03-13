Польша, хватит обманывать саму себя! Колонка Голоса Мордора

В польском лесу что-то сдохло. Иначе происходящее объяснить очень трудно. Вы же помните недавнюю польскую истерику по поводу причин начала Второй Мировой войны?

Я немного напомню некоторые тезисы. Во-первых, в начале Второй Мировой войны одинаково виноваты и гитлеровская Германия, и СССР. Во-вторых, никакого освобождения Польши Красной Армией не было, а была лишь новая оккупация, которая заменила собой оккупацию немецкую. Ну и довеском к этому — поляки не пригласили Владимира Путина на годовщину освобождения концентрационного лагеря Освенцим. В принципе, уже не первый раз, но именно сейчас это сопровождалось столь ярой антироссийской истерикой.

В России тоже не молчали и ответили тем, что открыли архивные документы, которые достаточно полно и однозначно освещали события, происходившие перед началом Второй Мировой войны, а также о том, что происходило в Польше, вплоть до ее освобождения советскими войсками. Роль Польши оказалась очень неприглядной. Дружба с нацистской Германией, порой почти что взасос, да еще на почве махрового антисемитизма, а затем активное участие поляков и в самом холокосте, уже будучи под германской оккупацией. И, конечно же, правда о пресловутом Варшавском восстании, когда эмигрантское польское правительство из-за своих амбиций ввергло Варшаву в кровавую мясорубку, в самую настоящую авантюру, целью которой был захват власти в Варшаве до прихода Красной Армии, любой ценой. За ценой на самом деле не постояли, но при этом ничего не добились. Варшава стала городом-призраком, погибли сотни тысяч поляков.

Правда польскому руководству очень сильно не понравилась. Началась вторая волна обвинений, но уже в том, что в России лгут и все было совсем иначе. Только это не особо сработало, уж слишком красноречивы и убедительны были документы. И, к счастью, в самой Польше еще хватает честных и порядочных людей, которые не боятся исторической правды и готовы ее отстаивать. На удивление, одним из таких людей оказался Лех Валенса, которого никак не заподозришь в любви к СССР или России.

Но на днях, произошло нечто уж совсем необъяснимое. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович дал интервью российскому изданию РБК. И в этом интервью прямым текстом заявил: «Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов».

Более того, пан Чапутович заявил, что Советский Союз хоть частично и виновен в начале Второй Мировой войны, но уж совсем не наравне с гитлеровской Германией. Ну прям благодетель наш! Спасибо, пан Яцек, что бы мы без вас делали? Ну и вишенка на тортик — Чапутович надеется на то, что Польше и России удастся найти общий язык и улучшить отношения.

Многоуважаемый пан министр иностранных дел, в России никто не против улучшения отношений, и не только с Польшей, а и со многими другими странами. Но улучшение отношений — процесс постепенный, не терпящий истерик. В этом плане Россия к нему вполне готова. Хоть вот прям сейчас. Россия не сделала Польше ничего плохого и всегда вела в отношениях с ней очень корректно и уважительно. Исключение — контрсанкции, из-за которых полякам пришлось упиться яблочным сидром, но и это ответная мера, а не какая-то антипольская прихоть.

А вот полякам есть над чем поработать. Начиная с того, что историю Второй Мировой войны переписывать совсем не стоит, потому что не получится, а также надо бы перестать обвинять Россию во всех смертных грехах — в том числе и гибели польского президента в авиакатастрофе под Смоленском. Несмотря на то, что все уже расследовано и известно, польская сторона никак не уймется и все старается найти доказательства того, что самолет польского президента был взорван по приказу Путина. Хватит делать из вашей же национальной трагедии дешевую комедию.

И еще одно — перестаньте трогать памятники и могилы советских солдат, которые погибли освобождая Польшу. Это те люди, благодаря которым вы сейчас живы и ваша страна независима. Те люди, которых поляки когда-то встречали песнями и цветами. Не надо обманывать самих себя и плевать в собственную память, тревожа кости погибших за вас воинов.

Вот и все, пан Чапутович. И тогда можете быть уверены — Польша и Россия станут прекрасными и добрыми соседями, от чего всем станет только лучше, в том числе и вашему польскому народу.