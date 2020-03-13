Премьер Алжира призвал международное сообщество помочь Ливии остановить военный конфликт

Ойо (Конго), 13 марта. Премьер-министр Алжира Абд аль-Азиз Джарад призвал международное сообщество создать благоприятный политический климат в Ливии, чтобы положить конец многолетнему конфликту внутри страны. Свое заявление он сделал в ходе первого заседания Контактной группы Африканского союза (АС) по Ливии, проходящем в городе Ойо (Республика Конго).

«Международное сообщество должно создать благоприятный политический климат, чтобы позволить воюющим ливийцам собраться вместе и найти внутринациональные решения кризиса, с которым сталкивается их страна, для обеспечения территориальной целостности Ливии, ее суверенитета, сохранения социальной структуры ливийского народа», — заявил Джарад.

Напомним, в начале января Кремль инициировал подписание соглашения о перемирии между двумя противоборствующими силами в Ливии. Файез Саррадж и Халифа Хафтар на встрече в Москве условились соблюдать режим прекращения огня. Тем не менее, эти договоренности и те, которые обсуждались в дальнейшем в Берлине, не помешали боевикам триполитанского правительства обстреливать мирные кварталы территории, подконтрольной маршалу Халифе Хафтару, провоцируя Ливийскую национальную армию (ЛНА) на ответный огонь.

Саррадж и его так называемое «Правительство национального согласия» (ПНС) получают поддержку от Турции, которая активно вмешивается во внутренние дела Ливии, поставляя ПНС и сотрудничающим с ним террористам вооружение. Более того, Турция перебрасывает в Ливию боевиков из Сирии, которые занимаются похищениями, грабежами и убийствами мирных жителей. Нарушения режима прекращения огня также наблюдаются со стороны ПНС и его боевиков, а также протурецких террористов. Так, в конце февраля в Ливии было зафиксировано резкое усиление боевых действий. 29 февраля боевики ПНС развернули полномасштабное наступление на позиции ЛНА, задействовав при этом артиллерию, беспилотники и тяжелую артиллерию.