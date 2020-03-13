Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Нью-Йорк, 13 марта. Чрезвычайное положение объявлено в Нью-Йорке в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Мэр Нью-Йорка Белл де Блазио объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением нового коронавируса. Ранее решение о запрете собираться в группы от 500 человек принял губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. После чего ряд театров на Бродвее объявили, что временно закрываются. На данный момент в Нью-Йорке выявлено 328 случаев заражения коронавирусом.

Еще 7 марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении чрезвычайного положения. О первой смерти от коронавируса в США было сообщено 29 февраля.

Отметим, что число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 тысячу, сообщило издание NYT, ссылаясь на свои подсчеты данных федеральных и местных властей. Сообщается о положительном результате теста на коронавирус у 1004 человек в 37 штатах и в столичном округе Колумбия​​​. От осложнений, вызванных COVID-19, уже умерли более 30 пациентов.

Четверо членов Конгресса США уже отправились в добровольный карантин после контактов с носителем коронавируса. При этом один из конгрессменов контактировал с Дональдом Трампом. Сам Трамп признался, что не проходил обследование на наличие коронавируса.

Глава Белого дома отметил, что у него отсутствуют симптомы, которые вызывает коронавирус, поэтому не считает нужным проходить обследование.