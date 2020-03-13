Мисмари раскрыл подробности вмешательства Турции в ливийский конфликт

Триполи, 13 марта. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари в интервью в программе «Противостояние» на канале SkyNews Arabia рассказал о ходе операции по освобождению Триполи, а также о преступном вмешательстве Турции в ливийский конфликт.

По словам Мисмари, в настоящее время ЛНА контролирует подавляющую часть районов Триполи. Основные усилия теперь направлены «на уничтожение боевиков в центральной части столицы, представляющих угрозу для гражданского населения».

По его словам, операция по освобождению Триполи строится на стратегии, опробованной во время битвы за Бенгази, однако есть ряд отличий.

«Цель битвы за Триполи несколько отличается: она направлена не только на борьбу с терроризмом, а на спасение всех жителей столицы. Стратегия ЛНА является не только военной, но и политической и социальной. Так, благодаря этому ранее армии удалось без боя занять район Феззан», — уточнил официальный представитель ЛНА.

Мисмари положительно ответил на вопрос о реакции на его раннее обращение к боевикам с призывом сложить оружие и поднять белые флаги. По его словам, «некоторые как из иностранных наемников, так и из ливийских граждан, воюющих на стороне ПНС, покинули поле битвы».

Журналисты попросили представителя ЛНА прокомментировать вмешательство Турции и поддержку Анкарой боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Турецкое вторжение началось значительно раньше - еще во время сражения за Бенгази. Однако сейчас отличается сам характер вторжения: Турция вмешалась в дела Ливии явно, в нарушение резолюций Совбеза ООН, против воли мирового сообщества», — подчеркнул Мисмари.

Комментируя заявление журналистов о том, что Турция «пришла в Ливию по просьбе международно признанного правительства в Триполи», Мисмари напомнил, что правительство Сараджа и его приспешников нелегитимно. Кроме того, большая часть населения Ливии его не поддерживает.

Мисмари добавил, что документально подтвержден тот факт, что в 2017-2018 годы Турция переправляла членов вооруженных группировок из Сирии в Судан, а оттуда в Ливию. Сейчас «импорт наемников разных национальностей» ведется напрямую, это в основном сирийские и турецкие боевики. Согласно последним данным, в Ливию их прибыло около 4750 человек.

Корреспонденты спросили также о появляющихся в некоторых СМИ заявлениях о том, что ЛНА якобы использует иностранных наемников, например, из России, в борьбе за Триполи.

«На этот вопрос есть два ответа: для прессы и нормальный. Нормальный ответ заключается в следующем: против нас сражаются солдаты из Чада, из Сирии и из ряда других стран, которые мы не хотели бы называть, поскольку мы с ними сейчас поддерживаем отношения. Есть еще официальные турецкие документы, сообщающие о гибели турецких военных в Ливии. Откуда берутся слухи о русских в Ливии? Очень просто: в Ливию приезжают новобранцы из Сирии, где сражаются русские. И на любой вопрос о том, с кем они бились, они отвечают — с русскими. Но при этом все потери, которые ЛНА несет в Ливии — это ливийцы. И погибшие солдаты, и пилот сбитого над Аз-Завией самолета», — ответил генерал-майор.

Вопрос о слухах о сирийских наемниках в рядах ЛНА вызвал у Мисмари смех. Он подчеркнул, что «сирийских наемников у ЛНА нет». Такой же был ответ на слухи о привлечении членов ЧВК «Вагнера» для транспортировки техники и боеприпасов из Сирии в Ливию.

«Как я ранее говорил на одной крупной пресс-конференции, мы не используем в своих целях иностранных наемников», — заявил Мисмари.

Напомним, на данный момент главную помощь ПНС оказывает Турция, которая в обход эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию поставляет для бандформирований военную технику и вооружение. Помимо этого, Анкара переправляет в поддержку вооруженных группировок своих военных и сирийских наемников. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявил о поддержке ПНС Ливии.

Мисмари ранее заявил СМИ, что президент Турции воровал сирийскую нефть в сирийском Дейр-эз-Зоре, но ВКС РФ это остановили — российский лидер Владимир Путин «ударил Эрдогана по лицу». По мнению генерал-майора ЛНА, сейчас турецкий лидер пытается провернуть тот же фокус с нефтегазовым сектором в Ливии: МИД Турции заявил, что Ливия — это дверь в Африку. Мисмари утверждает, что таким образом Эрдоган хочет наказать Европу за то, что она не приняла Турцию в ЕС, и он будет насаждать терроризм и в других странах.

Наряду с этим, по его словам, Турция руками сирийских наемников нарушает все договоренности, достигнутые на переговорах в Москве и Берлине, в том числе касающиеся режима прекращения огня. ПНС Ливии вместе с сирийскими боевиками из Идлиба использует тяжелую артиллерию и РСЗО, провоцируя ЛНА на ответный огонь, однако результатом этого становятся лишь потери со стороны боевиков от точечных ударов армии Халифы Хафтара.