Фондовая биржа США закрылась сильнейшим обвалом за последние 30 лет

Вашингтон, 13 марта. Торги на американской фондовой бирже закрылись серьезным падением. Данный показатель стал наихудшим, начиная с 1987 года. Индексы обрушились на 7,9-9,3% даже несмотря на беспрецедентное решение Федеральной резервной системы США направить в течение трех недель в банки до 1,5 триллиона долларов.

В середине дня Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте. В результате этого правительству удалось замедлить падение индексов. Но уже через пару часов показатели вновь начали падать, сообщает РИА Новости.

При этом, после завершения торгов индекс акций Dow Jones Industrial Average опустился до 9,9%. Кроме того, на ситуацию повлиял запрет на въезд в США людей из Европы из-за коронавируса, введенный Дональдом Трампом. В результате данного заявления американские биржи открылись падением в 7% и торги были приостановлены. Однако и после возобновления торгов индексы продолжили опускаться.

Строит отметить, что самое резкое падение стоимости акций было зарегистрировано у операторов круизных лайнеров — бумаги Royal Caribbean подешевели на 24,3%, Norwegian Cruise Lines — на 20,4%. Цена акций оператора и промоутера мероприятий Live Nation также уменьшилась на 17,5%, пишет «Газета.ru».