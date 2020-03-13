Первый канал показал клип песни Little Big для Евровидения

Москва, 13 марта. В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале состоялась премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты отправятся представлять Россию на международном конкурсе Евровидение-2020 в Нидерландах.

Ранее музыканты сообщили в эфире радиостанции Energy, что выступят на Евровидении в расширенном составе — вшестером. В клипе вместе с Little Big песню исполняет солист группы The Hatters Юрий Музыченко.

Трек напоминает другие работы коллектива — в нем слышатся латиноамериканские, быстрые и зажигательные, мотивы.

Напомним, что 7 марта пользователи Сети обнаружили 15-секундый фрагмент трека под названием Uno в Youtube и в группе Little Big Family в социальной сети «ВКонтакте».

Группа Little Big играет в стилях панк, поп и рейв. Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров изначально стали популярны на европейских площадках и только после появления хита Skibidi прославились на весь мир и в России.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме под слоганом «Open Up» — «Откройся». Полуфиналы конкурса состоятся 12 и 14 мая, финальное выступление артистов запланировано на 16 мая.

В начале марта букмекеры оценили шансы Little Big на победу на Евровидении в десять процентов. По оценкам специалистов, пока российская группа имеет шанс на «бронзу» музыкального конкурса. Второе место они предсказывают группе из Литвы The Roop, хотя она также показывает результат в 10%. Наиболее вероятным победителем на текущий момент считают коллектив из Исландии с результатом в 13%, а последнее, 41-е место предварительно занимает в букмекерском рейтинге Латвия.