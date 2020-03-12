Бузова опубликовала в Instagram видео со страстным поцелуем Манукяна

Москва, 12 марта. Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram необычный ролик, сделанный вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. На видео блогер со страстным поцелуем накидывается на скандальную ведущую «Дома-2».

Публикация была сделана в аккаунте Бузовой в четверг. За сутки видео собрало более 4,5 миллиона просмотров и 5 тысяч отметок «мне нравится».

«Парни, всегда добивайтесь своего», – призвала артистка.

В комментариях под роликом фанаты Ольги Бузовой признали креативность влюбленных. Однако другие отметили, что, по их мнению, без косметики телеведущая выглядит не красиво.

Напомним, ранее блогер Давид Манукян проговорился о том, что хочет взять замуж звезду реалити-шоу и певицу Ольгу Бузову. Под очередным постом с романтичным видео он ответил своему другу-рэперу Ramil, что тот обязан выступить у него на свадьбе. Однако позже на вопросы фанатов о том, когда же состоится свадьба, Манукян не ответил.

Вместе с тем на скорое бракосочетание намекнула и сама телеведущая. В своем Instagram она опубликовала видео, сделанное в день ее рождения, который она отмечала в Таиланде. При этом на безымянном пальце телеведущей видно кольцо, пишет «Газета.ru».