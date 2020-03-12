Китай обвинил США в распространении коронавируса в Ухани

Пекин, 12 марта. Армия Соединенных Штатов могла завезти коронавирус в Ухань – с таким предположением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Соответствующее заявление было опубликовано китайским дипломатов в Twitter.

Таким образом, Чжао Лицзянь отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал, что в США у нескольких людей, которые скончались, как предполагалось ранее, от гриппа, нашли коронавирус после смерти.

«Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить», — призвал представитель МИД.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

Отметим, что количество заболевших в Китае снижается с каждым с днем благодаря эффективным карантинным мерам, принятым китайским правительством. В свою очередь, в Европе число зараженных продолжает расти. Центром эпидемии остается Италия.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что передвижение внутри страны будет ограничено из-за эпидемии коронавируса.

Попасть из одного региона Италии в другой можно лишь «по необходимости, из-за работы или в связи с здоровьем», заявил Конте. В российской дипмиссии сообщили, что для перемещения между регионами Италии россиянам потребуется заполнить специальную форму, где будет указано обоснование передвижения. Граждане РФ, намеревающиеся вернуться на родину, должны в качестве обоснования выбрать пункт «возвращение к месту жительства».