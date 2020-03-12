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Китай обвинил США в распространении коронавируса в Ухани

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Китай обвинил США в распространении коронавируса в Ухани

Пекин, 12 марта. Армия Соединенных Штатов могла завезти коронавирус в Ухань – с таким предположением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Соответствующее заявление было опубликовано китайским дипломатов в Twitter.

Таким образом, Чжао Лицзянь отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал, что в США у нескольких людей, которые скончались, как предполагалось ранее, от гриппа, нашли коронавирус после смерти.

«Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить», — призвал представитель МИД.

Отметим, что количество заболевших в Китае снижается с каждым с днем благодаря эффективным карантинным мерам, принятым китайским правительством. В свою очередь, в Европе число зараженных продолжает расти. Центром эпидемии остается Италия.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что передвижение внутри страны будет ограничено из-за эпидемии коронавируса.

Попасть из одного региона Италии в другой можно лишь «по необходимости, из-за работы или в связи с здоровьем», заявил Конте. В российской дипмиссии сообщили, что для перемещения между регионами Италии россиянам потребуется заполнить специальную форму, где будет указано обоснование передвижения. Граждане РФ, намеревающиеся вернуться на родину, должны в качестве обоснования выбрать пункт «возвращение к месту жительства».

 

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