حصاد أخبار سوريا في 12 مارس / آذار: سلاح الجو الأمريكي يهاجم سوريا وتركيا تتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن إدلب

سوريا، 12 مارس / آذار: هاجمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية سوريا، بعد قصف مجهول لقاعدة التاجي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه توصل إلى تفاهم مع روسيا بشأن معظم القضايا في إدلب

هجمات جوية أمريكية على سوريا

هاجم سلاح الجو الأمريكي الأراضي السورية بطائرات "F-16" بعد قصف قاعدة التاجي في العراق

وبحسب وسائل الإعلام السورية، شن سلاح الجو الأمريكي غارة جوية على منطقة البوكمال. ونفذت الهجمات على الأراضي السورية بواسطة طائرات "إف 16

وتحدث التلفزيون السوري عن غارات جوية في منطقة الحاجز السوري على الحدود مع العراق. ووقعت أضرار مادية، ولم ترد معلومات عن الضحايا في الوقت الراهن

;وأفادت قناة "سكاي نيوز" عربي أن "سلاح الجو الأمريكي هاجم قاعدة المليشيات العراقية حاشد الشعبي على الحدود السورية مع العراق في محافظة الأنبار

تركيا تعلن التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن إدلب

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الخميس أن روسيا وتركيا توصلتا إلى تفاهم متبادل حول معظم القضايا المتعلقة بإدلب السورية

وأضاف أكار "تتواصل المفاوضات مع الوفد الروسي وتمكنا من الاتفاق في معظم القضايا، ووجود جيشنا في إدلب مستمر ، والحديث لا يدور حول إخراجهم

دمشق تقول ان الولايات المتحدة استولت على جميع حقول النفط في شمال شرق البلاد

أعلن السفير السوري في موسكو رياض حداد اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تسيطر في اليوم الحالي على جميع حقول النفط الواقعة في شمال شرق سوريا

وقال حداد في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية إن الأمريكيين موجودون بالفعل في شمال شرق البلاد اليوم ويسيطرون على جميع حقول النفط، وهم ببساطة يسرقون نفطنا، إذا نجحنا في تحرير الآبار من الاحتلال الأمريكي، فسيلعب هذا دورا كبيرا في إنعاش اقتصادنا

السفير السوري يتهم أردوغان بابتزاز الاتحاد الأوروبي باللاجئين

قال السفير السوري لدى روسيا رياض حداد إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبتز أوروبا باللاجئين ويستخدم هذا الموضوع كبطاقة رابحة

وقال الدبلوماسي في برنامج "حوار عالمي" "هو [أردوغان] يستخدم موضوع اللاجئين كبطاقة رابحة لابتزاز الدول الأوروبية بصراحة، وهو يلعبها الآن