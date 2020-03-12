Лолита заработала миллионы на разводе

Москва, 12 марта. Певица Лолита Милявская существенно улучшила свое материальное положение, расставшись с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Как рассказал ее концертный директор Сергей Лавров, певица сумела заработать миллионы благодаря разводу.

По его словам, пока Милявская находилась в отношениях с Ивановым, ее популярность серьезно упала. Теперь же она имеет полные залы в каждом городе и даже может замахнуться на выступление на стадионе. Ее гастрольный график расписан на полгода вперед и все концерты проходят с аншлагами.

«Народ у нас простой, любит сопереживать. В глубинке каждая вторая женщина брошена», — объяснил ситуацию Лавров.

С его точки зрения, успех популярности Лолиты заключается в том, что она «честная» и ничего не скрывает от людей.

«Все видели, как сильно она любила Диму. И вдруг выясняется, что за ее спиной он общался с другими дамами. А ведь все деньги в семью приносила Лолита. Получается, он сам жил за ее счет и других баб еще кормил», — сказал концертный директор.

Кроме того, он заметил, что Лолита стала в некотором смысле идеалом для российских женщин, к которому нужно стремиться – ее бросил муж, но она не опустила руки и теперь лучше выглядит, а также похудела. Также она уже нашла замену Иванову, пишет телеканал «360».

Причиной развода 56-летней звезды стала переписка Иванова с любовницей, которая попала в руки Лолите. Причем мужчина общался со своей пассией через подаренный женой ноутбук, делал новой возлюбленной подарки за счет Лолиты. Певица объявила о расставании с супругом летом прошлого года, накануне десятилетнего юбилея совместной жизни.