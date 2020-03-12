Караулова представила новую песню в экстремально коротком платье

Москва, 12 марта. Певица Юлианна Караулова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией в экстремально коротком платье и текстом новой песни.

На фото певица одета в черное мини-платье с пайетками. Провокационным снимком певица напомнила своим поклонникам о выходе новой песни, текст которой она прикрепила к описанию снимка.

«Диско… ночью искрятся клубы. Так близко чьи-то сердца и губы. В инсте меня не надо лечить! Давай больше не будем мы!» — гласят строки песни.

Поклонники пришли в восторг от текста новой композиции и внешнего вида певицы.

«Как всегда невероятная красотка. Очень жду премьеру песни», — пишет пользователь под ником xunearthlylovex.

«Аоаоа, эти строчки, они великолепны!!! Поскорее бы уже завтра! Услышать этот шикарный трек!» — томится в ожидании _uliana_05_07_2005_.

Ранее Мисс Россия — 2003, телеведущая Виктория Лопырева опубликовала в соцсети кадры с вечеринки в ОАЭ в компании певицы Нюши. Девушки позируют в обнимку в ярких нарядах. Поклонники ведущей обратили внимание, что на фотографии Лопырева затмила своим шикарным нарядом Нюшу. Ведущая выбрала для вечеринки ярко-розовое платье в пол с объемным цветком. На ее фоне Нюша в белой юбке и розовой блузке смотрелась менее броско.