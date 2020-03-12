Макрон сравнил эпидемию коронавируса с «испанкой»

Париж, 12 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса в стране является худшей со времен испанского гриппа, распространившегося в начале 20 века. Об этом он сказал во время своего выступления с обращением к нации.

По словам французского президента, рост числа зараженных растет с каждым днем все быстрее. Накануне в стране было выявлено 500 новых случаев, а сегодня уже 600, заявил Макрон.

На данный момент власти страны закрывают на карантин все детсады и школы. Министерство здравоохранения предписало всем врачам в стране отменить несрочные хирургические операции, чтобы освободить столы для зараженных коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Макрон также отметил, что эпидемия коронавируса во Франции, возможно, является самой страшной за столетие и, по его мнению, она только начинается. При этом политик сравнил распространение болезни с «испанкой».

Эпидемия испанского гриппа произошла в начале 20 века. В 1918 – 1919 годах данной болезнью во всем мире было заражено около 550 миллионов человек, то есть более 29% населения Земли. От «испанки» в те годы скончались приблизительно от 50 до 100 миллионов человек. Данная эпидемия считается одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.

Эммануэль Макрон также призвал граждан со слабым здоровьем, в частности пожилых людей и инвалидов, оставаться как можно больше дома.