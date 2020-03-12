Little Big выступит на Евровидении-2020 с песней Uno

Москва, 12 марта. Группа Little Big представит Россию на конкурсе Евровидение-2020 с песней Uno, отрывок которой ранее появился в Сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Официальная премьера песни состоится в передачи «Вечерний Ургант», которая начнется на Первом канале 12 марта в 23.30 по московскому времени.

В начале марта стало известно, что Little Big представит Россию на международном песенном конкурсе, который в этом году пройдет в Нидерландах в мае. Фронтмен группы Илья Прусикин заявил, что новость о поездке коллектива в Роттердам стала настоящей неожиданностью. При этом он заверил, что команда выступит в своей манере и «даст шоу».

7 марта пользователи Сети обнаружили 15-секундый фрагмент неизвестного ранее трека Little Big. Отрывок песни под названием Uno был выложен в Youtube и в группе Little Big Family в социальной сети «ВКонтакте».

Позднее PR-менеджер лейбла Little Big Family Полина Храмова заявила, что она не может прокомментировать вопросы о том, действительно ли это песня для Евровидения.

Little Big — группа из Санкт-Петербурга, которая давно популярна в Европе. Коллектив славится своими провокационными и запоминающимися клипами. Музыканты неоднократно давали концерты в других странах. В связи с этим группу сейчас считают одним из главных претендентов на победу.

В начале марта букмекеры оценили шансы Little Big на победу на Евровидении в десять процентов. По оценкам специалистов, пока российская группа имеет шанс на «бронзу» музыкального конкурса. Второе место они предсказывают группе из Литвы The Roop, хотя она также показывает результат в 10%. Наиболее вероятным победителем на текущий момент считают коллектив из Исландии с результатом в 13%, а последнее, 41-е место предварительно занимает в букмекерском рейтинге Латвия.