Историки и общественники оценили роль Финляндии в войне на стороне Гитлера

В четверг, 12 марта, в 12.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Невиноватая? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие историки и общественные деятели, члены ветеранских организаций. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Первым слово взял финский доктор общественно-политических наук Йохан Бекман. Он заявил о том, что участие его страны в блокаде Ленинграда – одна из самых острых тем в историографии.

«Вообще, есть четыре фазы присутствия Финляндии во Второй мировой войне. Первая — это Зимняя война 1939-1940 годов. Вторая — так называемое «перемирие». Оно длилось до нападения Германии на СССР, которое ознаменовало собой начало третьей фазы — «продолжения войны», заключавшейся, в основном, в блокаде Ленинграда. Также были планы объединить под эгидой так называемой Великой Финляндии территории Карелии и Ленинградской области. Однако в 1944 году ситуация резко поменялась и Финляндия из врага СССР превратилась в его союзника — настала четвертая фаза, закончившаяся победой над нацизмом», — рассказал Бекман.

По его словам, совсем недавно он услышал по радио, что Германия собирается деньгами компенсировать страдания переживших блокаду Ленинграда бывших советских граждан.

«Теперь ведется широкая общественная дискуссия на тему того, должна ли Финляндия сделать то же самое», — добавил финский ученый.

Владимир Барышников, доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени Института истории СПбГУ заявил, что участие финнов в войне против СССР обернулось для них большой травмой и ложится огромной тенью на историю их страны.

«Финляндия начала войну с нами, чтобы победить. При этом какой бы то ни было долгой блокады Ленинграда не планировалось — она просто не предусматривалась планом «Барбаросса»! В сентябре 1941 года у Маннергейма была стойкая убежденность, что город будет взят — а затем разрушен до основания как источник угрозы для Финляндии. Границу между этой страной и тем, что должно было остаться от СССР после победы Гитлера, планировалось провести по реке Неве», — рассказал ученый.

Историк и краевед Дмитрий Витушкин выступил против приравнивания действий финских войск к тем, что проводил вермахт. В пику Барышникову он заявил, что не слышал ни о каких исторических документах, подтверждающих планы полного уничтожения Ленинграда.

«О характере участия Финляндии в Великой Отечественной войне говорит табличка на Невском проспекте «Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле». Она висит на той стороне, которая обстреливается с юга, где стояли немцы. Финны почти не обстреливали Ленинград, они стояли на той границе, которую считали легитимной. Должен заметить, что оба моих деда были фронтовиками, а бабушки — блокадницами. Ни разу я от них не слышал плохого слова в сторону Финляндии! И более добрососедских отношений, чем у СССР были с этой страной до 1939 года, сложно представить. И по всей день она даже не входит в НАТО, так что разжигать рознь между нашими странами, я считаю, аморально и преступно!» — заявил гость пресс-конференции.

Член РОО ветеранов авиации «Серебряные крылья» и дочь Героя Советского Союза, летчика Петра Пилютова, Тамара Пилютова подтвердила слова Витушкина о более снисходительном отношении советских солдат к финнам, заявив, что, в частности, ее отец никогда плохо о них не отзывался.

«Говорил только, что сбивать их ему было жалко — слишком уж они были недоучены», — вспомнила женщина.

Российский военный писатель и директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев отметил, как сложно изучать историю «того периода». А в ответ на заявление Витушкина «об отсутствии обстрелов» с северной стороны, он заявил, что у финнов просто физически не было такой возможности — и вместо центра Ленинграда они обстреливали Кронштадт.

«Действительно, Финляндия вступила в войну против СССР из реваншистских устремлений — ею двигало желание вернуть то, что было утрачено в ходе Зимней войны. Но также были планы присоединить к себе целиком Карелию (которая ей никогда не принадлежала) и аннексировать Эстонию, север Швеции и Норвегии», — вспомнил эксперт.

По его словам, финны дошли аж до современной Вологодской области, где советские войска остановили их в деревне Ошта. А на оккупированных территориях они начали политику колонизации: поделили население по этническому признаку и тех, кого считали национально близкими, стремились в культурном и языковом планах также сделать финнами.