Эксперт объяснил, почему коронавирус распространяется так быстро

Вашингтон, 12 марта. Причиной стремительного распространения коронавируса COVID-19 в мире является пренебрежение правилами личной гигиены. К такому выводу пришел директор и основатель Всемирной туалетной организации Джек Сим.

«На мой взгляд, эпидемия COVID-19 – подходящее время для того, чтобы обучить людей тому, как важна гигиена, например мытье рук или ношение маски, когда вы больны», — указал Сим.

Он подчеркнул, что крайне важно привить людям привычку избегать ненужных прикосновений, чтобы избежать передачи инфекции через контакты, а также привычку проводить дезинфекцию различных поверхностей, включая туалеты. Сим объяснил, что после окончания эпидемии люди опять расслабятся и прекратят соблюдать гигиену, что неизбежно приведет к вспышке новой инфекции.

Эксперт подчеркнул, что соблюдение основных норм гигиены чрезвычайно важно даже в отсутствие эпидемии коронавируса, так как до половины всех болезней возникают из-за плохой гигиены. Особенно прискорбным он назвал отсутствие привычки мыть руки после туалета.

«Около 50% мужчин не моют руки с мылом после посещения туалета», — заявил эксперт.

Первые сообщения о пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, появились в декабре прошлого года. Позже выяснилось, что у жителей китайского города Ухань выявлен коронавирус нового типа. В январе Всемирная организация здравоохранения придала эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного масштаба.

На сегодняшний день известно о более чем 120 тысяч случаях заражения коронавирусом по всему миру. От осложнений умерли свыше 4600 человек, 68219 пациентов выздоровели.