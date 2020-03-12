Военные России и Турции провели совместное патрулирование в сирийском Алеппо

Дамаск, 12 марта. В сирийской провинции Алеппо представители вооруженных сил Турции и России провели совместное патрулирование. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По словам представителя ЦПВС военные прошли по маршруту Джарих-эль-Фаукани — Шархли-эль-Фаукани — Зор-Мгар — Мишко — Кула — Мутулуджа-Сифтек — Салиб — Джарих-эль-Фаукани. Кроме того, российские вооруженные силы продолжили обеспечивать безопасность в провинциях Алеппо и Хасаке, организовав очередное патрулирование. Вместе с тем, армейская авиация совершила вылеты с аэродрома «Камышлы» для осмотра территории.

Журавлев также отметил, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Как ранее сообщило Министерство обороны РФ, между ЦПВС и Анкарой функционирует непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия. За последние сутки подразделениями военной полиции РФ был обеспечено проведение семи турецких колонн к местам дислокации наблюдательных постов ВС Турции.