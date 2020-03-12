Самые популярные курорты Австрии досрочно закрывают сезон из-за коронавируса

Вена, 12 марта. Горнолыжные курорты австрийской федеральной земли Тироль досрочно закрывают сезон катания из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили региональные власти Австрии.

«После совещания с представителями туристической отрасли Тироля сегодня было принято решение о закрытии подъемников в воскресенье, 15 марта 2020 года, на основании Закона об эпидемии», — сообщает пресс-служба региональных властей.

В понедельник, 16 марта, все объекты самого популярного в Австрии курорта будут официально закрыты.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце 2019 года, когда власти КНР зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань провинции Хубэй. На данный момент, ранее неизвестным заболеванием уже заражено более 127 тыс. человек в 114 странах. Жертвами вируса стали более 4,7 тыс. человек, передает «Газета.ру».

В четверг стало известно, что норвежская королевская семья и несколько чиновников правительства, включая главу МИД Ине Эриксен Серейде, помещены в карантин из-за пандемии коронавируса. В карантин также попал министр промышленности Иселин Нюбе. Все чиновники ранее посетили Иорданию с официальным визитом.

На территории России, по последним данным, зарегистрировано 34 случая заражения COVID-19, передавал RT.