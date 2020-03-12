«Союзмультфильм» анонсировал проект мультсериала про Умку

Москва, 12 марта. Киностудия «Союзмультфильм» собирается выпустить сериал про приключения белого медвежонка Умки. Как рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева, в новом сериале будет 26 эпизодов.

«Мы будем делать продолжение Умки, уже решенный вопрос. Проект разрабатываем. Сейчас ищем партнера и готовы начать в любой момент, когда у нас будет финансирование», — рассказала Слащева, выступая на пресс-конференции.

Напомним, что новая часть трилогии мультфильма про Умку была представлена «Союзмультфильмом» в декабре прошлого года – спустя полвека после выхода первой части. Мультик «Умка», созданный режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем, вышел на экраны в 1969 году. Автором сценария стал писатель Юрий Яковлев, отразивший в истории про медвежонка взаимоотношения со своей матерью, погибшей во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде.

В прошлом году на экраны вышло продолжение мультфильма «Простоквашино». В 2019 году были выпущены 20 новых серий мультфильма «Возвращение в Простоквашино». Выпуск продолжения легендарного советского мультфильма студия начала в апреле прошлого года. Все серии «Возвращения в Простоквашино» доступны на YouTube.

На полях Петербургского международного экономического форума в прошлом году сообщалось, что у студии есть большие планы по международным продажам «Простоквашино». По словам Слащевой, заинтересованы в мультфильме, помимо Китая, также и страны Восточной Европы. Единственное пожелание иностранных коллег, указала она, — большое количество серий. Руководство «Союзмультфильма» планирует, что до середины 2020 года будут готовы уже 30 серий.