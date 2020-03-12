Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Индии

Нью-Дели, 12 марта. Первый летальный исход в результате заражения новым типом коронавируса COVID-19 зафиксирован в Индии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Индии.

По данным ведомства, в индийском штате Карнатака от коронавируса скончался 76-летний мужчина, который был пациентом одной из местных клиник. В настоящее время сотрудники ведомства пытаются установить всех, с кем контактировал умерший.

По данным индийского телеканала NDTV, 29 февраля мужчина вернулся из Саудовской Аравии. 5 марта он обратился к медикам с жалобами на плохое самочувствие, после чего был госпитализирован. Пациент скончался 10 марта, однако точная причина смерти было установлена 12 марта.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество заразившихся вирусом во всем мире достигает 128 тысяч человек. Заболевание унесло жизни пяти тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории России зафиксировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что большая часть заразившихся посещали Италию, которая охвачена эпидемией.