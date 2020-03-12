Лолита попросила адвоката ускорить развод с Ивановым

Москва, 12 марта. Певица Лолита Милявская попросила своего адвоката Сергея Жорина поскорее покончить с делом о ее разводе с пятым мужем – Дмитрием Ивановым. Артистка считает, что чем быстрее это случится, тем меньше супруг сможет заработать на ее имени и скандальном расставании.

Очередное заседание по бракоразводному процессу Милявской и Иванова назначено на пятницу, 13 марта. По словам певицы, она вместе со своим адвокатом уже доказала все, что можно. Кроме того, у защиты есть несколько дел, которые вполне можно назвать уголовными, считает Лолита.

«Но не вижу смысла далее затягивать сие, в виду моей личной жизни, уважения к человеку, который находится рядом со мной. Побыстрее хочется освободить паспорт — это раз. С другой стороны, я понимаю, что предоставила медийную площадку для заработка», – заявила Милявская в комментарии журналу StarHit.

По словам адвоката Милявской, в пятницу защита будет настаивать на том, чтобы Лолиту официально развели с Дмитрием Ивановым.

Напомним, в начале 2020 года адвокат Сергей Жорин рассказал о победе Лолиты Милявской в первом суде против экс-супруга. О своем намерении расстаться с мужем певица заявила еще в июле прошлого года. Тогда фанаты артистки считали, что Милявской и Иванову удастся разойтись мирным путем, однако позже выяснилось, что у мужчины несколько лет были романтические отношения с другой женщиной на стороне, пишет «Газета.ru».