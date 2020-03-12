Рособоронэкспорт: военные структуры России и Европы заинтересованы в сотрудничестве. ФАН-ТВ

«Знаете, это не европейские военные ограничивают все контакты с Россией. Есть политика». Так Борис Симакин, начальник одного из центральных управлений «Рособоронэкспорта», охарактеризовал нынешние отношения военных структур России и других европейских стран.

Повод обсудить международные военно-политические отношения более чем удачный – в военно-патриотическом парке Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» 12 марта прошел брифинг для военных атташе иностранных государств, посвященный предстоящему Международному военно-техническому форуму «Армия 2020». Ради информации об одном из главных событий в военно-технической сфере России в подмосковную Кубинку прибыли свыше 70 военных атташе из более чем 50 стран мира. Среди стран европейского континента - Швеция, Финляндия, Нидерланды, Сербия.

Разумеется, на брифинге присутствовал и представитель главной российской компании в сфере военного экспорта и импорта – Рособоронэкспорта. Борис Симакин, начальник управления анализа и перспективного планирования, положительно так ответил на вопрос о возобновлении как военно-технического, так и военно-стратегического сотрудничества России и других стран Европы, отмечая, что необходимо разделять военных и политиков:

«Возможность возобновления отношений сохраняется. Наши коллеги из Ростеха поддерживают контакт с военными ведомствами европейских стран. На рабочем, экспертном уровне интерес есть. Он не демонстрируется, конечно, но в неофициальных контактах представители европейских стран высказываются за продолжение сотрудничества с нашей страной. Мы рассчитываем, что рано или поздно это сотрудничество будет возобновлен», – рассказал Симакин.

Напомним, еще несколько лет назад между военными структурами России и стран ЕС на регулярной основе проходили различные соревнования, учения и совместные тренировки. Так, в 2002 году в Ивановской области прошли совместные российско-германские учения десантников, в 2013 году в Ленобласти – совместные учения российских и немецких пехотинцев и танковых подразделений, а в 2014 году бойцы спецподразделения «Альфа» ФСБ России приняли участие в Чемпионате Европы по снайперской стрельбе, который прошел в Чехии (и победили). Не так давно, 5 марта, Польша пригласила российских наблюдателей на учения Defender Europe 20.