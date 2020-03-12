Королевская семья и министры Норвегии оказались в карантине по коронавирусу

Осло, 12 марта. Норвежская королевская семья и несколько чиновников правительства, включая главу МИД Ине Эриксен Серейде, помещены в карантин из-за пандемии коронавируса.

Как передает телеканал NRK, в карантин также попал министр промышленности Иселин Нюбе. Все чиновники ранее посетили Иорданию с официальным визитом. Несколькими днями ранее в карантин отправили также главу Минобороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена.

Согласно последним данным, в Норвегии коронавирусом COVID-19 заражены 190 человек. На днях было принято решение закрыть все школы, детские сады и отменить все массовые мероприятия. Также действует требование о помещении в карантин любого, кто выехал за пределы стран Северной Европы после 27 февраля.

Власти призвали граждан не оставлять уход за детьми на бабушек и дедушек, поскольку те находятся в группе риска.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце 2019 года, когда власти КНР зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань провинции Хубэй. На данный момент, ранее неизвестным заболеванием уже заражено более 127 тыс. человек в 114 странах. Жертвами вируса стали более 4,7 тыс. человек, передает «Газета.ру».

В четверг шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в России за прошедшие сутки. Всего, по последним данным, в РФ зарегистрировано 34 случая заражения COVID-19. Заболевание было выявлено у 31 гражданина РФ, двух граждан Китая и одного гражданина Италии, передавал RT.