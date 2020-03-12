Минспорт РФ намерен оказать поддержку ВФЛА в борьбе с допингом

Москва, 12 марта. Министерство спорта России намерено оказать поддержку Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в борьбе с допингом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, Минспорт будет содействовать созданию «культуры нетерпимости по отношению к допингу на всех уровнях спортивной подготовки».

«Минспорт готов оказывать содействие федерации в реализации мер, связанных с противодействием допингу, защитой интересов чистых спортсменов», — говорится в сообщении.

Ранее в Монако прошло заседание совета World Athletics, на котором были приняты новые критерии. Их выполнение необходимо для восстановления ВФЛА в правах. Также Совет наложил на федерацию штраф в размере 10 миллионов долларов за допинговый скандал.

В ноябре 2019 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) обвинил семь фигурантов дела российского спортсмена Данила Лысенко в несоблюдении антидопинговых правил. Подозреваемые, в том числе глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, были отстранены от деятельности. Позже ВФЛА признала вину по делу Лысенко.

Ранее сообщалось, что свои полномочия сложил президиум ВФЛА. Перестановки произошли после рекомендаций Олимпийского комитета России и министерства спорта, передает Федеральное агентство новостей.