Музыкант Налич оценил шансы Little Big на Евровидении

Москва, 12 марта. Музыкант Петр Налич считает, что представляющая Россию на Евровидении-2020 группа Little Big делает продукт, подходящий под конкурс.

Представлявший Россию в 2010 году музыкант отметил, что для Евровидения вокальные данные совсем не важны. Важен продукт целиком, а Little Big умеет его делать, добавил Налич. Он призвал не сравнивать Little Big с предыдущими конкурсантами от России — Полиной Гагариной, Сергеем Лазаревым, Натальей Подольской.

«Тот [продукт], который они выдают, мне кажется очень свежим, остроумным и сделанным со вкусом. Тут необязательно быть Лучано Паваротти, чтобы выступать», — заявил Налич в комментарии телеканалу «360».

Кроме того, музыкант высказался о том, соответствует ли Little Big стилю и духу Евровидения. По мнению исполнителя, «необязательно соответствовать какому-то стилю или духу Евровидения, тем более что там никакого хорошего духа нет».

«Группа Little Big мне очень нравится, они очень остроумные и талантливые, я желаю им удачи!» — подытожил Налич.

В четверг, 12 марта, Little Big представят в эфире шоу «Вечерний Ургант» свою композицию, с которой поедут на «Евровидение». По результатам жеребьевки российская группа выступит в первой части первого полуфинала континентального конкурса, который пройдет 12 мая.

Ранее члены группы Little Big рассказали о песне, которую исполнят на «Евровидении». По словам Прусикина, композиция прозвучит в новом формате «метал-диско». Трек был написан совершенно случайным образом и не предназначался для конкурса.