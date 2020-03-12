Башага подтвердил, что у него нет никаких идей по политическому устройству Ливии

Триполи, 12 марта. Министр внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага подтвердил журналистам, что у него на данный момент нет никаких предложений по политическому устройству страны.

Башага в интервью каналу Libya al-Ahrar опроверг информацию о том, что от него поступило предложение сформировать какое-либо правительство. Он подтвердил, что все еще находится в Лондоне, чтобы провести консультации в ближайшие дни.

Напомним, на данный момент ПНС находится в состоянии раскола. Власть пытается перехватить глава террористического «МВД» Фатхи Башага. Он начал конфликтовать с руководством вооруженных группировок, параллельно усиливая свои бандформирования из Мисураты. Сейчас «министр внутренних дел» нелегитимного правительства совершает официальные визиты в другие страны, чтобы получить поддержку и найти сообщников.

На данный момент главную помощь ПНС оказывает Турция, которая в обход эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию поставляет для бандформирований военную технику и вооружение. Помимо этого, Анкара переправляет в поддержку вооруженных группировок своих военных и сирийских наемников.