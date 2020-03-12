Издание Bloomberg сообщило об отказе Индонезии от покупки российских Су-35

Нью-Йорк, 12 марта. Власти США могли вынудить Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сумма предполагавшейся сделки составляла более миллиарда долларов. Кроме того, американское издание пишет, что Индонезия отказалась от приобретения военно-морских патрульных катеров на общую сумму в 200 миллионов долларов.

По данным Bloomberg, Индонезия отказалась от заключения сделки после того, как Вашингтон пригрозил Джакарте возможными санкциями в случае реализации контракта. Госдепартамент отказался комментировать эту информацию, однако американские дипломаты отметили, что США продолжают призывать своих союзников не вести военно-технического сотрудничества с Россией под угрозой применения CAATSA (закон, позволяющий применять санкции против третьих стран, взаимодействующих с Москвой в ВТС). Российская или индонезийская сторона пока также еще не подтвердили эту информацию.

Напомним, что контракт о поставке 11 самолетов Су-35 был подписан между Москвой и Джакартой в 2018 году.

Ранее журналисты американского портала The National Interest, сравнили российские боевые самолеты разных поколений. По их мнению, российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 может посостязаться по эффективности с самолетом Су-57. Американские журналисты считают, что Су-35 — переходное звено к созданию истребителя пятого поколения, то есть Су-57. В издании указали, что его разработчики во многом опирались на системы, изначально предназначавшиеся для Су-35.