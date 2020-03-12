Встречавшийся с Трампом помощник президента Бразилии заражен коронавирусом

Вашингтон, 12 марта. Президент США Дональд Трамп практически не контактировал с представителем делегации из Бразилии, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Белому дому известны сообщения о том, после встречи бразильской делегации с президентом США в минувшие выходные у одного из ее членов был обнаружен коронавирус», — говорится в сообщении.

В пресс-службе американского лидера также добавили, что Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс практически не общались с членом бразильской делегации, у которого позднее был обнаружен коронавирус, поэтому глава Белого дома и вице-президент не будут проходить медицинское обследование.

Ранее стало известно, что у помощника президента Бразилии Фабио Вайнгартена диагностирован коронавирус. При этом на прошлой неделе Вайнгартен посещал США, где встречался с Дональдом Трампом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество заразившихся вирусом во всем мире достигает 128 тысяч человек. Заболевание унесло жизни около пяти тысяч человек. Случаи заражения китайским коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.