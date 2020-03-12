Трамп признался, что мечтал о текущих ценах на нефть

Вашингтон, 12 марта. Президент США Дональд Трамп признался, что о таких ценах на нефть как сейчас, он лишь мечтал. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

Журналисты спросили у Трампа о том, как прошел его недавний разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

«Я спросил у него, что происходит. У них разногласия с Россией. Это то, что опустило нефтяные цены. Могу вам сказать, что цены на нефть сейчас на таком уровне, о котором я бы только хотел мечтать. Цены на бензин сильно опускаются. А снижение цен на бензин — это как сокращение налогов», ― заявил Трамп.

Напомним, что в понедельник цены на нефть марки Brent обрушились на 26,5% — до 33,27 доллара за баррель. Это стало следствием ценовой войны, которую развернула Саудовская Аравия вслед за выходом России из соглашения ОПЕК+ по снижению объемов добычи. Российская сторона утверждает, что соглашение не работает, поскольку освободившуюся в результате сокращения производства нишу на рынке тут же занимают американцы со сланцевой нефтью.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя падение рубля на фоне снижения цен на нефть, заявил, что российская экономика обладает большим запасом прочности, а ресурсов бюджета хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением.