Роль Финляндии в блокаде Ленинграда обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». ФАН-ТВ

Истинную роль Финляндии в блокаде Ленинграда, и в Великой отечественной войне в целом обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Дискуссию приурочили к знаменательной дате – 75-летию Великой победы.

Участники обсуждения разделились на два лагеря. Например, дочь летчика Петра Пилютова, Тамара Пилютова вспоминает: ее отец, насколько позволяла ситуация, крайне хорошо относился к финнам.

Никаких плохих разговоров, как о немцах, так и о японцах у папы никогда не было. О финнах он не говорил никогда. Только лишь сказал, что финские летчики были очень недоучены, – рассказала дочь летчика.

Не все спикеры относятся к финской агрессии с такой же легкостью. В дебатах звучали факты о лагерях смерти для русских военнопленных, о вероломном нападении на Ленинград финнов в союзе с нацистской Германией. В то же время фальсификаторы истории пытаются приуменьшить роль Финляндии в войне и особенно в блокаде Ленинграда: они рассказывают о том, что войска Финляндии под руководством Карла Маннергейма всего лишь хотели восстановить свои границы, существовавшие до начала русско-финской войны 1939-1940 г.

Эти штампы пропагандистские формировались еще в годы войны. И то, как Советский союз напал на Финляндию. Сейчас есть такие рассуждения, что Сталин потерял просто разум и вместо того, чтобы воевать с Германией, напал на Финляндию. Такие вещи были связаны с тем, что долгое время у нас эта тема замалчивалась, – высказался доктор исторических наук Владимир Барышников.

Владимир Барышников также отметил, что подчас наши эксперты бывают более резки в своих высказываниях и трактовках, нежели финны. Последние как раз сами говорят о союзе Финляндии и Германии против Советов, однако добавляют, что былые распри давно забыты.

Я очень доволен тем, что дискуссия между нашими странами имеет такой спокойный, интересный и конструктивный характер. И у нас никаких ярких проблем нет. Естественно, у нас есть разногласия с разными интерпретациями каких-то событий. Но здесь даже не идет речь о том, что это финская или русская интерпретация. Речь идет о том, что это интерпретация разных историков – пояснил Йохан Бекман, представитель РИСИ в странах Северной Европы.

Также финн уверен – такие дискуссии, которые являются по сути диалогом между учеными, очень важны и положительно влияют на сотрудничество двух стран.