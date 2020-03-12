Мосгордума проголосовала в поддержку поправок в Конституцию РФ

Москва, 12 марта. Депутаты Мосгордумы проголосовали в поддержку поправок в Конституцию РФ. Большинством голосов региональные парламентарии одобрили изменение основного закона.

В пользу решения высказались 26 депутатов, 11 проголосовали против, еще трое воздержались.

На заседании присутствовал член рабочей группы по подготовке поправок, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев. Перед голосованием у депутатов была возможность задать ему вопросы, прояснив суть того или иного пункта.

По словам Блажеева, предлагаемые изменения основного закона позволят интегрировать в систему публичной власти муниципальные органы. Кроме того, поправки дадут местному самоуправлению больше полномочий.

Руководитель фракции «Единой России» в столичном парламенте Степан Орлов подчеркнул, что поправки сделают Конституцию «более прозрачной, более демократичной и более адресной».

Напомним, поправки в Конституцию уже одобрили более двух третей региональных парламентов России. Такая норма необходима для принятия изменений основного закона в соответствии с законодательством РФ, передавало Федеральное агентство новостей.

О необходимости внесения поправок в Конституцию заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки вступят в силу после общероссийского голосования, которое состоится в апреле.