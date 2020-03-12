НХЛ объявила о приостановке сезона из-за коронавируса

Вашингтон, 12 марта. Национальная хоккейная лига приостановила проведение матчей регулярного чемпионата из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн.

«Сезон-2019/2020 приостановлен начиная с сегодняшнего дня. НХЛ пытается следовать рекомендациям экспертов здравоохранения и местных властей, а также готова к любому возможному развитию событий», — заявил Беттмэн.

Он также добавил, что матчи регулярного чемпионата будут продолжены, когда это станет возможным.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Союз европейских футбольных ассоциаций планирует объявить о приостановке проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. В настоящее время количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигает 128 тысяч человек. Заболевание унесло жизни около пяти тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира. В России зарегистрированы 28 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели посещали Италию, бушует эпидемия коронавируса.